شركة سيمينس تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض، وأنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. مهندس البيئة والصحة والسلامة (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة السلامة، أو ما يعادلها.

. منسق الصيانة: الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.

. مطور التقارير: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، أو ما يعادلها.

. مشرف الجودة- إدارة الموقع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المجال التقني، أو إدارة أعمال.)

وأبرزت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 18 إبريل 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنــــــــــــــا.