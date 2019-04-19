” البيئة ” توقف العمل في مشروع تشييد سد بحوطة بني تميم

عادل الحربي(صدى):

أوقفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، العمل في مشروع تشييد سد في محافظة حوطة بني تميم منطقة الرياض.

وجاء ذلك بعد اعتراض شجرتي طلح معمرتين للمشروع، وتم نقل الشجرتين بطريقة بدائية وقال الناشط البيئي محمد بن صالح، إن مسؤولين من فرع الوزارة، حضروا إلى موقع المشروع، وأوقفوا العمل فيه، حيث كان المقاول يعمل على نقل الشجرتين بطريقة بدائية، تسببت بضرر لإحدى الشجرتين.

وتابع صالح، أن أعمال النقل توقفت، وتم توجيه المقاول كي يستعين بشركة متخصصة بنقل الأشجار الضمان سلامتها، قبل معاودة العمل في موقع المشروع.

ونشر الناشط البيئي مقطع فيديو للشجرة المتضررة، وقال إن المقاول قام بنقلها ” عارية ” ، وتم سحبها ما تسبب بضرر بالغ لها، وأن نسبة نجاتها بعد إحاطتها بتربة ومحاليل مغذية لا تتعدى 25 بالمئة، مثنيا على تدخل ممثلي وزارة البيئة والمياه والزراعة.