الأهلي يحبط انتفاضة الوحدة ويعبر بصعوبة

ماجد محمد(صدى):

تغلب النادي الأهلي بصعوبة بالغة على ضيفه الوحدة، بنتيجة 3-2، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح عمر السومة أهداف الأهلي، عقب مرور 17 دقيقة، وعزز نيكولاي ستانسيو التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 46، قبل أن يعود عمر السومة ويسجل الهدف الثالث من رأسية رائعة، في الدقيقة 47.

واستفاق لاعبو الوحدة واستمروا في الضغط، ليسفر عن ركلة جزاء، سجلها ببراعة رومولو أوتيرو في الدقيقة 71، وقلص الوحدة النتيجة مجدداً، بعدما أنفرد كابونجو كاسونجو بحارس الأهلي، ليضع الكرة في الشباك، معلناً عن الهدف الثاني للوحدة.

وتعرض أنسيلمو دي مورايس للطرد في الدقيقة 81، لحصوله على الإنذار الثاني، ليكمل فريق الوحدة المباراة بـ10 لاعبين فقط.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 49، ليقفز للمركز الرابع مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز السابع.