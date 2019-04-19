” العسكري السوداني ” يقيل وكيل ” الإعلام ” بعد 24 ساعة من تعيينه

الخرطوم(صدى):

قام عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بإقالة عبد الماجد هارون من منصب وكيل وزارة الإعلام.

وجاء قرار البرهان، بعد تعيين هارون بـ 24 ساعة، وذلك بعد جدل بسبب ” انتماءات ” هذا المسؤول، فيما صرَّح بأنه لم يكن يعلم بتاريخه السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه.

وأكد البرهان أن المجلس العسكري جاء ” من أجل الشعب وإكمال متطلبات ثورته، خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة ” .

وكان رئيس البرلمان المخلوع إبراهيم أحمد عمر، قد أوكل إلى هارون الإشراف على المجلس الوطني، إضافة إلى تسميته ناطقاً رسمياً باسم المجلس.