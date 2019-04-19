تعرض 12 رأسًا من الأغنام للنفوق بسبب برسيم مُسمم بجنوبي الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

تسبب برسيم مسمم في نفوق 12 رأساً من الأغنام، فيما أُصيب أكثر من 40 رأساً بالهزل والمرض، وذلك من أصل 186 رأساً، في إحدى الحظائر المملوكة لأحد المواطنين بمنطقة بسل في طريق سديرة جنوب شرقي الطائف.

ويتمهل مالك الأغنام من فريق الزراعة لمُباشرة الحالة لإثباتها وتحديد العينة، ومن ثم الوصول لبائع البرسيم في سوق الأنعام، وإيقاف البيع حفاظاً على سلامة الأغنام، كذلك العمل على إنقاذ البقية والتي قد تتعرض لنفس المصير.

وأوضح المالك المواطن محمد بن مطلق الثبيتي: ” اشترينا كمية من البرسيم وقدمناه للألغام، وتفاجأت بعدها بنفوق 12 رأساً منها، والبقية التي يزيد عددها على 40 رأساً أصيبت بالمرض والضعف والهزل وظهرت عليها تلك العلامات. ”

وأضاف ” الثبيتي ” أنه أبلغ فرع وزارة الزراعة بالمحافظة، وينتظر سرعة مباشرتهم ومتابعتهم للحالة وإثباتها، والعمل على إنقاذ ما لديه من أغنام أخرى تصل قيمة الواحد منها كحد أدنى 950 ريالاً، كانت قد تناولت من نفس البرسيم. “