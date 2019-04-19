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بالفيديو.. شقيقة مريم الشمري: كانت تريد إنهاء الرسالة بسرعة وتوفيت قبل المناقشة بأيام

بالفيديو.. شقيقة مريم الشمري: كانت تريد إنهاء الرسالة بسرعة وتوفيت قبل المناقشة بأيام
محمود البلوي(صدى):

علَّق الدكتور ناصر العنزي، المتحدث الرسمي لجامعة تبوك، على منح الطالبة المتوفاة مريم الشمري شهادة الماجستير.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” ياهلا ” ، إن الجامعة تفكر في طلابها على كافة المستويات، وبالتالي عندما سمعنا عن وفاة الطالبة قررنا في لفتة إنسانية منحها الشهادة التي كانت حلم لها قبل الوفاة.

وأوضحت فاطمة الشمري شقيقة مريم، أنها كانت وأختها طالبات ماجستير في الجامعة، مضيفة أن وفاتها قبل أيام قليلة من مناقشة الرسالة، وقد اجتازت كافة المواد الموجودة عندها.

وأشارت إلى أن مسؤولين الجامعة قرروا إعطائها شهادة الماجستير، مضيفة أنها كانت تشعر بالألم والحزن والسعادة والفرح، مؤكدة أن أختها كانت تريد إنهاء الرسالة بسرعة وكأنها كانت تشعر بما سيحدث.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 72410 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله يرحمها ويغفر لها ويحسن عزاء اختها واهلها ومن فقدها ,, آمين ,,,

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