شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت أن الوظائف تتمثل في: مدير- الأعمال الكيميائية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، رئيس قسم- التدريب الفني (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي ثاني- تطوير وتصميم مواقع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

كما تضمنت الوظائف: أخصائي ثالث- شبكات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها، مشرف- العمليات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عبر الرابط:هنـــــــــــا.