شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأوضحت أن الوظائف تتمثل في: مدير- الأعمال الكيميائية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، رئيس قسم- التدريب الفني (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي ثاني- تطوير وتصميم مواقع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.
كما تضمنت الوظائف: أخصائي ثالث- شبكات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها، مشرف- العمليات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عبر الرابط:هنـــــــــــا.
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