المسند: درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض على معظم المناطق

سالم المطيري(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أنه من المتوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض البسيط جداً، والمتدرج، وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم في معظم المناطق.

وأضاف في سياق آخر: أحياناً تبلغ سرعة الرياح الهابطة لأكثر من 150كم في الساعة، والتحذير منها يمكن، ولكن بصعوبة عبر المتابعة ثلاثية الأبعاد عبر مخرجات رادار دوبلر، وهذا فقط قبل حدوثها بنحو 120 دقيقة تقريباً، وهنا يكمن التحدي.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، إذ يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران، جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من الرياض.