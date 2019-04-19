ابن يضرب أباه بعصا حتى الموت

القاهرة(صدى):

عاتب الأب ابنه على سوء سلوكه لكنه تجاهل محادثته وبدأ يتحدث إليه بألفاظ بذيئة وأراد إسكات كلمات والده فطاوعته نفسه وأغواه شيطانه بالاعتداء عليه بعصا على رأسه حتى لفظ الاب أنفاسه الأخيرة على يده.

وطلب الابن المصري العاطل مبلغا من المال لشراء المواد المخدرة بعدما أدمنها فقرر الأب معاقبته بعدم إعطائه نقودا استشاط الابن غضباً حيث تواصل مع أحد تجار المخدرات لكى يعمل معه مقابل مبلغ مالى اشتد حزن الأب على ابنه الذى تمنى أن يصبح رجلا ناجحا.

وأفاق القاتل من غيبوبة الشيطان وجلس بجوار جثة والده والدموع فى عينه لم يصدق ماحدث ليهرول إلى وحدة أمنية ويسلم نفسه، بحضور أحد الأشخاص، بدون عمل، وأبلغ أنه اعتدى على والده داخل مسكنهم بالضرب ما أدى لوفاته.

وأقر المتهم بحدوث مشادة كلامية بينهما اعتدى على أثرها على والده بالضرب بعصا على رأسه محدثا إصابته التي أودت بحياته، وجرى التحفظ عليه.