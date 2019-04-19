بالفيديو.. خبير تقني : الرجال المتزوجون أكثر الحالات التي تتعرض للابتزاز بفضائح عبر مواقع التواصل
قال الخبير التقني إبراهيم محمد خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” ، أن الأشخاص المبتزون يستخدمون برامج لكي لا يدرك الشخص أن ما يتحدث إليه غير حقيقي ، وأغلب الاشخاص ينتبهون لذلك في اللحظة الأخيرة ، يكتشفون أن من يتحدثون معهم مبتزون .
وتابع ، أحد الأشخاص قالي لي ظللت ثلاث شهور أتحدث مع واحدة ولم أشعر أنها فيك أو غير صادقة ، حتى وصلت لمرحلة الابتزاز .
وأكد الخبير التقني ، أن أكتر الأشخاص الذين يتعرضون للأبتزاز هم الرجال وخاصة المتزوجون هم أكثر الحالات التي تتعرض للابتزاز بفضائح عبر مواقع التواصل ، فتأتي لي حالات ، أن واحدة تكلمني تقولي زوجي يبتزونه شو نسوي .
كيف تعرف أن هذا الشخص من عصابات الابتزاز على مواقع التواصل؟..
إليك الإجابة من الخبير التقني إبراهيم محمد#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/sPk3wQCGm0
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 19, 2019
الخبير التقني إبراهيم محمد:
الرجال المتزوجون أكثر الحالات التي تتعرض للابتزاز بفضائح عبر مواقع التواصل#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/G2OJ0fEcI7
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 19, 2019
alfahd42[ عدد التعليقات: 21953 ] نشر منذ 34 دقيقة
امش سيده يحتار عدوك فيك