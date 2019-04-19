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  3. بالفيديو.. خبير تقني : الرجال المتزوجون أكثر الحالات التي تتعرض للابتزاز بفضائح عبر مواقع التواصل

بالفيديو.. خبير تقني : الرجال المتزوجون أكثر الحالات التي تتعرض للابتزاز بفضائح عبر مواقع التواصل

بالفيديو.. خبير تقني : الرجال المتزوجون أكثر الحالات التي تتعرض للابتزاز بفضائح عبر مواقع التواصل
علي القحطاني(صدى):

قال الخبير التقني إبراهيم محمد خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” ، أن الأشخاص المبتزون يستخدمون برامج لكي لا يدرك الشخص أن ما يتحدث إليه غير حقيقي ، وأغلب الاشخاص ينتبهون لذلك في اللحظة الأخيرة ، يكتشفون أن من يتحدثون معهم مبتزون .

وتابع ، أحد الأشخاص قالي لي ظللت ثلاث شهور أتحدث مع واحدة ولم أشعر أنها فيك أو غير صادقة ، حتى وصلت لمرحلة الابتزاز .

وأكد الخبير التقني ، أن أكتر الأشخاص الذين يتعرضون للأبتزاز هم الرجال وخاصة المتزوجون هم أكثر الحالات التي تتعرض للابتزاز بفضائح عبر مواقع التواصل ، فتأتي لي حالات ، أن واحدة تكلمني تقولي زوجي يبتزونه شو نسوي .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21953 ] نشر منذ 34 دقيقة

امش سيده يحتار عدوك فيك

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