بالفيديو.. خبير تقني : الرجال المتزوجون أكثر الحالات التي تتعرض للابتزاز بفضائح عبر مواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

قال الخبير التقني إبراهيم محمد خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” ، أن الأشخاص المبتزون يستخدمون برامج لكي لا يدرك الشخص أن ما يتحدث إليه غير حقيقي ، وأغلب الاشخاص ينتبهون لذلك في اللحظة الأخيرة ، يكتشفون أن من يتحدثون معهم مبتزون .

وتابع ، أحد الأشخاص قالي لي ظللت ثلاث شهور أتحدث مع واحدة ولم أشعر أنها فيك أو غير صادقة ، حتى وصلت لمرحلة الابتزاز .

وأكد الخبير التقني ، أن أكتر الأشخاص الذين يتعرضون للأبتزاز هم الرجال وخاصة المتزوجون هم أكثر الحالات التي تتعرض للابتزاز بفضائح عبر مواقع التواصل ، فتأتي لي حالات ، أن واحدة تكلمني تقولي زوجي يبتزونه شو نسوي .

كيف تعرف أن هذا الشخص من عصابات الابتزاز على مواقع التواصل؟..

إليك الإجابة من الخبير التقني إبراهيم محمد#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/sPk3wQCGm0 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 19, 2019