عودة طائرة من منتصف الطريق بعد اصطدامها بشيء ” غير معروف “

ويلينغتون (صدى):

عادت طائرة نيوزيلندية إلى المطار الذي أقلعت منه بعد أن قطعت نصف المسافة.

وقرر الطياران العودة لأن شكوكا ساورتهما في أن تكون عجلة أمامية للطائرة قد اصطدمت بـ” شيء غير معروف ” خلال عملية الإقلاع، لتوضح متحدثة باسم شركة الطيران الوطنية في البلاد، أن الطائرة التي كانت متجهة من مدينة كرايست تشيرش إلى دوندين، عادت إلى المطار الذي أقلعت منه، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها في الحالات المماثلة.

وتابعت أن الطائرة تمكنت من الهبوط بشكل عادي على الساعة الثامنة مساء، ومن المرتقب أن تخضع لعملية فحص دقيقة على أيدي مهندسين، ولم تقدم المتحدثة الرسمية، تفاصيل أوفى بشأن الرحلة التي ظهر في ” الرادار ” أنها قطعت مسارا محدودا في الجو ثم عادت إلى الأرض.

وأكدت شركة الطيران أن الركاب سيجري تحويلهم إلى طائرات أخرى، أما من يحتاجون إلى الإقامة فستوفر لهم حجوز في الفندق.