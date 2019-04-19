سولشار: نطمح للوصول إلى المربع الذهبي في البريميرليج

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أنهم يطمحون للوصول إلى المربع الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشار للصحافيين : “ المباريات الثلاث المقبلة هي محور تركيزنا على المدى القصير، لا يجب أن نفكر في أي شيء سوى أن نجتاز هذا الأسبوع العظيم الذي ينتظرنا، من الرائع أن يكون لديك مباريات تتطلع قدما لخوضها وسيتغير التركيز بالطبع، ندرك أنها ستكون مباراة صعبة في جوديسون بارك أمام ايفرتون، فجميع الفرق الأخرى رأت ذلك، كنا نود أن نخوض مباراة في الدور نصف النهائي بدوري الأبطال، لكن الحال ليس كذلك الآن، لذا فأن علينا أن نركز على المباريات التي أمامنا ” .

وأضاف: “ نريد أن نصل للمربع الذهبي، ولكي نعود لهذه الإستادات ثانية فإننا بحاجة لأن ننهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل ” .

وسيلعب يونايتد أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وتشيلسي على مدار 8 أيام المقبلة، مع سعيه لتحسين مركزه 6 في جدول ترتيب الدوري.