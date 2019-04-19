طبيب إسرائيلي يغتصب 7 أطفال وتحرش بـ 15

أميرة خالد(صدى):

أعلنت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الخميس، اعتقال الشرطة الإسرائيلية لطبيب أطفال إسرائيلي، بتهمة اغتصاب 7 أطفال والتحرش بـ15 آخرين.

وأوضحت القناة العبرية، أن النيابة العامة في إسرائيل، قدمت اليوم لائحة اتهام ضد الدكتور عيدان براك، 37 عامًا، وجهت له فيها تهمة اغتصاب 7 أطفال بشكل مباشر، والتحرش بحوالي 15 طفلا عبر الإنترنت.

وتم كشف الطبيب براك، بعد أن قام طفل 14 عاما، بتقديم شكوى للشرطة، كشف خلالها أن الطبيب قام باغتصابه، ثم حاول استغلاله من خلال التهديد بفضحه.

وأكدت القناة العبرية، الى أن المحكمة الإسرائيلية، مددت اليوم اعتقال الطبيب بارك، لمدة أسبوعين على ذمة القضية.