نانسي عجرم تصور زوجها بـ” روب الحمام ” الخاص بها

أميرة خالد(صدى):

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، صورةً على ” إنستجرام ” التقطتها لزوجها فادي الهاشم، طبيب الأسنان اللبناني، من الخلف، ونشرتها من خلال خاصية ” إنستجرام ستوري “، حيث أحرجته عندما أخطأ في ارتداء ” روب الحمّام “، الخاص بها.

وظهر اسم ” نانسي “، منقوشًا على الروب من الخلف، وكان زوجها يقف في مواجهة النافذة، وأوضحت، أن الأمر اختلط على الدكتور فادي، ما يعني أنه أخطأ، إلا أنها أخذت الأمر بطريقة طريفة، حيث قالت لزوجها ” أجيبلك قهوة. ”

وعلّقت نانسي عجرم، على الصورة قائلةً: ” عندما يختلط الأمر على فادي في الصباح، هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبي؟ “.