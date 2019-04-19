بالفيديو.. عبدالمجيد الشراني : التوت مهم جدا للقلب وبشرة المرأة

أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي التغذية عبدالمجيد الشمراني ، عن فوائد التوت الصحية وتأثيرة على البشرة للمرأة .

وقال الشمراني خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” ، التوت له فوائد كبيرة جدا فهو يحتوي على الفيتامينات المختلفة والمعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم ، لذلك فهو مهم جدا للدماغ ، فهو يمنع من تدمير الخلايا ويعمل على تجديدها ويزيد التركيز .

وتابع ، أيضا التوت مهم للقلب ، وعلاج جيد للألتهابات مثل التهابات المسالك البولية ، ومهم للحوامل في قلة الالتهابات والحماية من الإجهاض ، ومهم لبشرة المرأة حيث أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية فيعمل على نضارة البشرة .

وأكد الشمراني ، أنه أكبر خطأ أن يٌقدم المواطنون على التوت خلال فترة معينة ، ولكن يجب أن يتناولوه باستمرار ويكون كأسلوب حياة .