بالفيديو.. عبدالمجيد الشراني : التوت مهم جدا للقلب وبشرة المرأة
كشف أخصائي التغذية عبدالمجيد الشمراني ، عن فوائد التوت الصحية وتأثيرة على البشرة للمرأة .
وقال الشمراني خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” ، التوت له فوائد كبيرة جدا فهو يحتوي على الفيتامينات المختلفة والمعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم ، لذلك فهو مهم جدا للدماغ ، فهو يمنع من تدمير الخلايا ويعمل على تجديدها ويزيد التركيز .
وتابع ، أيضا التوت مهم للقلب ، وعلاج جيد للألتهابات مثل التهابات المسالك البولية ، ومهم للحوامل في قلة الالتهابات والحماية من الإجهاض ، ومهم لبشرة المرأة حيث أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية فيعمل على نضارة البشرة .
وأكد الشمراني ، أنه أكبر خطأ أن يٌقدم المواطنون على التوت خلال فترة معينة ، ولكن يجب أن يتناولوه باستمرار ويكون كأسلوب حياة .
أخصائي التغذية عبدالمجيد الشمراني:
هذه فوائد التوت الصحية وتأثيرة على البشرة للمرأة#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/sYqyK7bCwK
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 19, 2019
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