هندي يقطع إصبعه بعدما صوَّت لحزب آخر بالخطأ

نيودلهي(صدى):

أقدم مواطن هندي، على قطع إصبعه بعدما صوَّت لحزب سياسي غير الذي كان يريد التصويت له في الانتخابات، وذلك عن طريق الخطأ.

وقال باوان كومار، إنه صوّت بالخطأ لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، لكنه كان يريد التصويت لصالح حزب آخر، واختلط عليه الأمر بسبب تعدد الرموز على قائمة التصويت.

وقال كومار: ” أردت التصويت للفيل، لكنني بالخطأ صوتُّ للزهرة ” ، في إشارة إلى رموز الأحزاب القائمة إلى جوار أسماء المرشحين.

وينتمي كومار لطائفة الداليت (ممن كانوا يُعرفون باسم المنبوذين) وهي قاعدة تصويتية بالغة الأهمية لحزب باهوجان ساماج.

وتُعتبر انتخابات أمس الخميس مهمة للأحزاب الإقليمية القوية في الهند، والتي تهيمن على السياسات في أقاليمها ويقودها ساسة محليون أقوياء.