دي ليخت يقترب من الانضمام لبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

أوضح تقرير صحافي إسباني، اليوم الجمعة، أن برشلونة متفائل بشأن التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينال ماتياس دي ليخت اهتمام أكثر من فريق في الموسم الحالي، حيث يتنافس برشلونة مع يوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، للحصول على خدمات المدافع الهولندي.

وأبلغ ماتياس دي ليخت أبلغ وكيله الإيطالي مينو رايولا، أنه يريد الانتقال إلى برشلونة، من أجل إيقاف المزاد الذي قد يحدث حوله في الميركاتو الصيفي.

ووعد أياكس بوضع سعر عادل لماتياس دي ليخت في الميركاتو المقبل، وعدم المضاربة للوصول إلى أعلى قيمة ممكنة للصفقة.