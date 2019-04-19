بالفيديو.. عضوان الأحمري : قطر بيضة ذهبية لمكاتب المحاماة والمغفلين

طلال الضوي(صدى):

قال الإعلامي عضوان الأحمدي، رئيس تحرير ” اندبندنت عربية ” ، هناك أزمة كبرى بين الحكومة القطرية والنظام القطري ، مع احترامي للشعب القطري فأنا أتحدث عن النظام وليس عن الشعب .

وتابع عضوان خلال حلوله ضيفا ببرنامج ” بالمختصر ” ، وأساس الأزمة انه لديهم أموال زائدة لا يعرفون وين يودوها ، يعني كأس العالم وما يحدث به ، ودفع المليارات تمويل للمليشيات ، نشر الفوضى بالعالم العربي يعني دولة مثل قطر تريد إسقاط دولة كبيرة مثل مصر .

وأضاف ، فقطر بيضة ذهبية لأنها لا تعرف أين تصرف أموالها فتقوم بتمويل المراكز التابعة لها المعادية للخليج والعرب ، والمليشيات التي تعمل على نشر الفوضى مثل جبهة النصرة ، وموضوع المليار دولار الفدية التي تنتهجها قطر باختطاف جماعات واعطائهم فدية .

وأكد عضوان ، جميع الجماعات الإرهابية المنشأة حديثاً مثل جبهة النصرة لا تستطيع أن تصل لرئيسها إلا عن طريق قناة الجزيرة ، فهي بيضة ذهبية للمغفلين ومكاتب المحاماة .