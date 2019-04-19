بدور عبدالله تغلق جميع حساباتها بالسوشيال ميديا بعد تعرضها لانتقادات قاسية 

الرياض(صدى):

تعرضت الفنانة والمُنتجة، بدور عبدالله، للسّخرية، على ” إنستجرام ” ، بعدما كتبتْ منشورًا تحدّثت في بدايته بصيغة الجدّ، مُشيرة إلى غلقها جميع حساباتها بالسوشال ميديا، حتى اختتمتْ منشورها بمزحة.

وعرضت بدور عبدالله، صورة مكتوبًا عليها: ” السموحة منكم.. حبيت أخبركم أني سكرت بالسناب والانستغرام، والحين بسكر حساب الواتساب، خلال الشهر الفضيل.. اللي حابب يتواصل معايا يرسل ليا على حسابي بالبنك “.

يذكر أن الفنانة بدور عبدالله، لجأتْ إلى العمل بأحد المطاعم في الكويت، حتى تستطيع جني أموال تساعدها على دفع إيجار سكنها، وقضاء حوائجها من مأكل، ومشرب، وملبس، وغيرها من الأمور الحياتيّة.