بالصور.. ميجان ماركل تتألق بالساري الهندي في إطلالة خاطفة 

لندن (صدى):

خطفت دوقة ساسكس، ميجان ماركل الأنظار حولها بعد ظهورها وهي ترتدي الساري الهندي أثناء رحلةٍ خيرية قامت بها في كانون الثاني/ يناير 2017.

وبدتْ ميغان في الصّور وهي تمارس أحد التقاليد الهندية، والذي يُعرف بالتيلاكا؛ حيث رسمتْ إحدى الطالبات على جبين ميغان نقطة حمراء.

وانتشرت أنباء عن العلاقة التي تجمعها مع الأمير هاري، وتوقع البعض بأنْ تكون الرّحلة أُلغيت بسبب مخاوف أمنية، حيثُ لم يُنشر أيّ تقريرٍ يخصّ الموضوع، كما لم تنشر ميجان، أيّ صورةٍ عبر حسابها على إنستجرام، ممّا أكّد أنّ الرّحلة أُلغيت، ولكنّها استمرّتْ في رحلتها سرًا، لتُنشر الصّور للمرّة الأولى اليوم.

وكانت ماركل سافرت إلى دلهي ومومباي، بعد فترة وجيزة من إعلان علاقتها مع الأمير هاري، في إطار عملها الخيري مع مؤسّسة ” World Vision ” الخيرية، حيثُ كانت حريصة على تسليط الضّوء، على قضايا المساواة بين الجنسين، ومحدودية وصول الفتيات إلى التعليم في تلك المدن.