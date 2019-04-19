بالفيديو.. عضوان الأحمدي: أنظمة الخليج هى الأقوى والأكثر تماسكا

عادل الحربي(صدى):

صرح الإعلامي عضوان الأحمدي، رئيس تحرير” اندبندنت عربية ” ، أن الأيام أثبتت أن أنظمة الخليج هي الأقوى والأكثر تماسكًا بين الأنظمة، كما أنها تنمو يومًا بعد يوم.

وقال ” الأحمدي ” خلال لقائه ببرنامج المختصر المُذاع على قناة ” إم بس سي ” : ” هناك بعض المفكرين لديهم نزعات تطرفية ضد الخليج، فهم لديهم صورة نمطية يسيطر عليها الحقد، إلا أن الأيام أثبتت لهم أن أنظمة الخليج هى الأقوى ” .

وأوضح الإعلامي السعودي أن نسبة هؤلاء المفكرين بالعالم العربي ستتلاشى مع الزمن؛ وذلك لأن الاحداث تعريهم وتكشفهم، مشيرًا إلى ضرورة مناقشتهم لكشف تناقضاتهم وتعرية أفكارهم أمام المجتمع.