بالفيديو.. رجيم الفحم السحري لإزالة الكرش

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي تغذية عن طريقة سحرية لإزالة الكرش من خلال الفحم، مشيرا إلى حيلة تساعد على تسريع حرق الدهون في منطقة البطن.

وأوضح أن اتباع رجيم الفحم الذي يساعد على إزالة الكرش والحصول على بطن مسطح، لافتا: ” يجب تناول معلقتيّ طعام منه خلال كل وجبة ولمدة أسبوعين، على أن تعادل كل جرعة 30 غراماً فقط “.

وأبان: ” يمكن التوقف لمدة شهر قبل إعادة تطبيق هذا النظام في الشهر التالي لكن مع تناول 3 ملاعق طعام منه يومياً لمدة أسبوعين جديدين ” ، لافتا: ” يمكن الاستفادة من الخصائص المنحفة للفحم النباتي من خلال تحضير عصير التفاح والفحم النباتي مع عصير الليمون “.

وأشار: ” استخدم 3 ملاعق طعام من عصير التفاح الطبيعي، 4 أكواب صغيرة من الماء المعدني، عصير نصف حبة ليمون، كبسولتين من الفحم النباتي ” ، لافتا إلى طريقة التحضير: ” أفرغي محتوى كبسولتي الفحم الطبيعي في كوب، أضيفي إليه الماء وعصير الليمون وعصير التفاح. إمزجي المكوّنات جيداً وتناولي العصير بواسطة القشة كي لا يصبح لون أسنانك أسود “.