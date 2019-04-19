” إم بي سي ” تقرر إلغاء الجزء الثالث من مسلسل العاصوف
قررت مجموعة ” MBC ” إلغاء عرض الجزء الثالث من مسلسل “العاصوف”، والاكتفاء بعرض جزأين فقط منه.
وكشفت مصادر داخل المجموعة في تصريحات إعلامية ، إن المجموعة اتخذت قراراً مفاجئاً بحذف حلقات من الجزء الثاني من المسلسل ودمج الجزء الثالث معه ليكون الجزء الثاني هو نهاية المسلسل .
وكان من المقرر أن يجري تصوير الجزء الثالث من المسلسل ليعرض في شهر رمضان 2020، وهو بطولة ناصر القصبي وعبد الإله السنان وحبيب الحبيب وريم العبد الله وإخراج المثنى صبح.
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