بالفيديو.. سوداني يطلب استلام مفاتيح سفارة بلاده بأمريكا بعد عزل البشير
طلب ” سوداني ” من سفارة بلاده بأمريكا أن تقوم بتسليم مفاتيح ” السفارة ” له بالنيابة عن الشعب السوداني، وذلك بعد عزل عمر البشير.
وظهر الرجل السوداني بالمقطع وهو يتحدث لمدير الأمن بالسفارة ويطلب منه أن يسلموه المفتاح، معلاً ذلك بسقوط حكومة ” البشير ” ، مشيرًا إلى أن الشعب لم يعد يثق بهم.
ورد مدير الأمن عليه قائلاً أن الأمر ليس بـ ” فوضى ” وأن هناك نظام يسيرون عليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72372 ] نشر منذ 2 دقيقتين
شوي شوي يازول .. ماهي لهاالدرجه ,,