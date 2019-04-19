بالفيديو.. سوداني يطلب استلام مفاتيح سفارة بلاده بأمريكا بعد عزل البشير

الخرطوم(صدى):

طلب ” سوداني ” من سفارة بلاده بأمريكا أن تقوم بتسليم مفاتيح ” السفارة ” له بالنيابة عن الشعب السوداني، وذلك بعد عزل عمر البشير.

وظهر الرجل السوداني بالمقطع وهو يتحدث لمدير الأمن بالسفارة ويطلب منه أن يسلموه المفتاح، معلاً ذلك بسقوط حكومة ” البشير ” ، مشيرًا إلى أن الشعب لم يعد يثق بهم.

ورد مدير الأمن عليه قائلاً أن الأمر ليس بـ ” فوضى ” وأن هناك نظام يسيرون عليه.