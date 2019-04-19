بالفيديو.. خبير بيئي يحذر من مرض منزلي مميت بسبب المخلفات الإلكترونية والقمامة
دعا خبير البيئة الدكتور فهد تركستاني إلى سرعة التخلص من المخلفات الإلكترونية بجميع أنواعها وخاصة أصابع البطاريات وإبعادها عن المنزل ، والتخلص من القمامة يومياً لتجنب مرض مميت ينتج عن تلوث المنازل ويسمى ” متلازمة المساكن الممرضة والسامة .
جاء خلال حديثه لبرنامج الراصد المذاع على القناة الإخبارية السعودية ، إذأوضح ان المخلفات الإلكترونية المنتهية الصلاحية كالجوالات والبطاريات وأجهزة الحاسبات وغيره تصدر إنبعاثات ملوثة تضر القاطنين بالمنزل وخاصة الأطفال .
كما أشار إلي ان نفايات المنزل وبقايا الطعام تصدر مركبات سامة في الهواء تؤثر على الجهاز التنفسي والعصبي ،لافتاً إلى وفاة نصف مليون صيني سنوياً بسبب التلوث المنزلي .
وأشار إلى ضرورة التهوية الجيدة للمنزل لافتا إلى أن غرفة مساحتها 10أمتار مربعة بارتفاع 3 أمتار تمتلئ بنحو 5892 مليجراماً من مركب “الفورمالديهايد”، وهو من المركبات الخطرة والمسرطنة .
وأبان أن أعراض هذه المتلازمة الشعور بالخمول والتوتر والعصبية والضيق والتي نلاحظها في المشاكل الأسرية والإضطراب النفسي وذلك بسبب تمركز المواد الكيماوية الصادرة من جميع محتويات المنزل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72372 ] نشر منذ 6 دقائق
كلام خطير ,,
,, شكراً لك على هاالمعلومه وجزاك الله خير ياخبير ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 2 دقيقتين
معلومه جديده لكم الشكر …