بالفيديو.. خبير بيئي يحذر من مرض منزلي مميت بسبب المخلفات الإلكترونية والقمامة

عادل الحربي(صدى):

دعا خبير البيئة الدكتور فهد تركستاني إلى سرعة التخلص من المخلفات الإلكترونية بجميع أنواعها وخاصة أصابع البطاريات وإبعادها عن المنزل ، والتخلص من القمامة يومياً لتجنب مرض مميت ينتج عن تلوث المنازل ويسمى ” متلازمة المساكن الممرضة والسامة .

جاء خلال حديثه لبرنامج الراصد المذاع على القناة الإخبارية السعودية ، إذأوضح ان المخلفات الإلكترونية المنتهية الصلاحية كالجوالات والبطاريات وأجهزة الحاسبات وغيره تصدر إنبعاثات ملوثة تضر القاطنين بالمنزل وخاصة الأطفال .

كما أشار إلي ان نفايات المنزل وبقايا الطعام تصدر مركبات سامة في الهواء تؤثر على الجهاز التنفسي والعصبي ،لافتاً إلى وفاة نصف مليون صيني سنوياً بسبب التلوث المنزلي .

وأشار إلى ضرورة التهوية الجيدة للمنزل لافتا إلى أن غرفة مساحتها 10أمتار مربعة بارتفاع 3 أمتار تمتلئ بنحو 5892 مليجراماً من مركب “الفورمالديهايد”، وهو من المركبات الخطرة والمسرطنة .

وأبان أن أعراض هذه المتلازمة الشعور بالخمول والتوتر والعصبية والضيق والتي نلاحظها في المشاكل الأسرية والإضطراب النفسي وذلك بسبب تمركز المواد الكيماوية الصادرة من جميع محتويات المنزل .