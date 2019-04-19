تامر حسني يوجه رسالة شكر لجمهوره بالمملكة

الرياض(صدى):

توجه الفنان تامر حسنى ، برسالة حب ومودة لجمهوره فى المملكة ، بعد نجاح حفلته التى أقيمت أمس فى مدينة الرياض، والتى حظيت بأعلى نسبة حضور جماهيرى.

ونشر حسني ، لقطات كثيرة من الحفلة، وعلق عليها ، ” ألف شكر جماهير الرياض بالسعودية، كان حفلا فوق الممتاز ونجاحه استثنائى كعادتنا مع بعض وبجد كنت مبسوط معاكم جداً وخصوصاً أننا حققنا مع بعض أعلى نسبة حضور جماهيرى فى الرياض ” .

وأضاف حسنى فى رسالته “وثانى حاجة روعة المسرح الفرعونى العالمى وكل العمالقة اللى اشتغلوا على المسرح دا، شكراً لكل من ساهم فى إنجاح الحفل، شكراً هيئة الترفيه السعودى على مجهودكم الخرافى شكراً، كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية “.