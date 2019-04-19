عروس تضع شروطا غريبة للمدعوين في حفل زفافها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ضعت عروس شروط غريية لضيوف حفل زفافها، حيث عرضت شقيقة العروس منشورا كشفت خلاله عن استبداد شقيقتها ووصفتها بالطاغية، بسبب الشروط التي فرضتها على من سيحضرون حفل زفافها، ما دفع شقيقتها لاتخاذ قرار بعدم حضور الحفل.

ولفتت في المنشور: “ أختي ستتزوج في أقل من ثلاثة أسابيع، ولم أشارك في التخطيط، لكن مما نقلته أمي إلي، فقد أصبح الأمر كابوسا، فأختي تريد زفافا رائعا، وتدير كل شيء على نحو دقيق ”.

ولفتت: “ لقد استثمرت هي ووالدي والعريس الكثير من المال في هذا، حيث كلف الحفل حتى الآن 50 ألف دولار، لكنني كنت احتفظ بآرائي حول الحفل لنفسي إلى أن تلقيت البريد الإلكتروني الغريب ”.

وأبانت: “ تم إرسال بريد إلكتروني إلى كل شخص تمت دعوته لحضور حفل الزفاف، تضمن متطلبات حضور الحفل، كان بعض هذه المتطلبات كالمزحة وبعضها سخيفا، حيث اشترطت ألوان رابطة العنق التي يسمح بارتدائها، وحظرت الألوان الأخرى، وأنه لا يمكن لأحد التحدث مع العريس أو العروسة بصورة منفردة ”.

وأوضحت: “ من غير المسموح أن يلتقط أحد الصور باستثناء مصور الحدث، غير مسموح للرجال ذوي اللحى بالحضور فعليهم حلقها، وإلا لن يتم تصويرهم، وعلى كل سيدة تملك شعرا بطول الكتف أو أطول أن تقوم بقصه ”.

وأبانت: “ الأسوأ رغم ذلك كانت متطلبات الهدايا، حيث يجب تقديم هدية بقيمة 300 دولار أو أكثر، وإلا فلن يسمح لك بدخول المكان ”.

ولفتت إلى أن البريد الإلكتروني انتهى بتحذير شديد، حيث قالت العروس إنه سيطلب من الأشخاص الذين لا يتبعون تلك القواعد مغادرة المكان.

وتعرض الكثير من رواد موقع التواصل للصدمة، ووصفوا العروس بالطاغية، حتى إن بعضهم أكد أنه إذا كان من المدعوين لهذا الحفل فلن يحضره أبدا، وتمنى ألا يذهب أحد.