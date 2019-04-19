بالصور.. الظهور الأول لأحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعات انفصالهما 

القاهرة(صدى):

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر إنستجرام بصورة له بصحبته زوجته ندى كامل، ويعتبر ذلك في أول ظهور لهما منذ شائعة انفصالهما.

وتناقل تلك الشائعة منذ مطلع الشهر الجاري، وعزز انتشارها قيام زوجته بحذف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا الفيشاوي وزوجته في الصورة، خلال حضورهما مشاهد مسرحية ” الملك لير “ ، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، ووالده فاروق الفيشاوي.

وظهرت ندى في الصورة مرتدية بنطالًا و “ تيشيرت “ ، بعد أنت اعتادت الظهور بالفساتين المثيرة للجدل.

واندهش متابعو الفيشاوي من ظهور زوجته ندى كامل بجواره في ظل شائعات طلاقهما، ما أثار تساؤل البعض حول مدى صدق الشائعة.