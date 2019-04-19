أسباب التورم أثناء الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد ، أن العديد من السيدات يعانين من التورم أثناء الحمل ، وذلك بسبب ارتفاع إنتاج السوائل في الجسم إلى أكثر من 50٪ فوق المعدل الطبيعي لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الإضافية التي يفرضها الحمل.

مع توسع الجسم لإسكان الجنين المتنامي، يتم إفراز المزيد من مستويات السوائل لتليين الجسم وإضفاء النعومة عليه. في حين أن زيادة الوزن خلال فترة الحمل أمر لا مفر منه، هناك بالفعل تقلبات كبيرة في المكونات المختلفة التي تساهم في زيادة الوزن.

وتحدث زيادة الوزن عند النساء الحوامل نتيجة لمجموعة من العوامل، مثل الجنين، والسائل الأمينوسي، والمشيمة، وأنسجة الثدي والرحم، والدهون الأمومية والسوائل خارج الخلوية. هذه المكونات الفردية تتغير طوال فترة الحمل، مع بعض النساء الحوامل ينتابهن القلق من زيادة الوزن مقارنة بالحوامل الأخرى.

وأوضحت أن الوذمة أو التورم تظهر في الجسم في الوجه واليدين والكاحلين والقدمين والساقين. يوفر تراكم السوائل في الجسم تزييتاً فعالاً للمفاصل وأنسجة معينة، مما يخفف من عملية الولادة. عادة ما يكون التورم هاماً بداية من الشهر الخامس فصاعداً، ويتقدم تدريجياً بشكل صحيح حتى وقت الولادة.