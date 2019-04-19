سفارة المملكة بجورجيا تكشف حقيقة إلغاء جوازي سفر مها ووفاء زايد

عادل الحربي(صدى):

كشفت السفارة السعودية في جورجيا حقيقة ما تم تداوله عن إلغاء جوازي سفر المواطنتين ” مها ووفاء زايد ” .

حيث أصدرت السفارة بيان نفت فيه ما تم تداوله بهذه الشأن قائلة: ” تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما لا يزالا ساريا المفعول ” .

وأشارت السفارة أنه لا صحة للمزاعم المتداولة بأنه تم إلغاؤهما.

يٌذكر أن الفتاتين المغرر بهما هربتا الى جورجيا، وقدمتا طلب لجوء لبريطانيا، بعد زعمهما تلقيهما تهديدات بالقتل من أسرتهما.