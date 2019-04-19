معجون أسنان يسبب حساسية لطفلة ويقتلها في الحال

واشنطن(صدى):

تسبب معجون أسنان استخدمته طفلة عمرها 7 سنوات بولاية كاليفورنيا الأمريكية في وفاتها بالحال نتيجة احتوائه على منتجات الألبان ، إذ كانت الطفلة تعاني من الحساسية ضد الألبان .

وتفصيلاً ، فقد اكدت الأم ان الطفلة كانت تعاني من الحساسية من الألبان منذ أن كان عمرها عام واحد وكانت الأم تتابع طيلة السنوات الماضية ملصقات أي منتج تتناوله الطفلة لتجنب تلك المنتجات .

واعترفت الأم بتقصيرها حيال ابنتها إذ لم تتأكد من خلو المعجون من منتجات الألبان ، بينما كانت الطفلة تفرش المعجون على الفرشاه بجوار شقيقتها الكبرى ، فوقعت المأساه في غفلة من الجميع .