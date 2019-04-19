الأهلي يواجه الوحدة لتضميد الجراح

مصطفى الشيخي(صدى):

يأمل فريق الأهلي في تضميد جراحه، والمحافظة على حظوظه في خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا، وذلك عندما يلاقي ضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويدخل الأهلي مواجهة هذا المساء بعد الخسائر الأربع الأخيرة التي تلقاها ما بين الدوري المحلي والبطولة العربية ودوري أبطال آسيا، ثلاث منها من الهلال الذي خطف من الأهلاويين بطاقة العبور للنهائي العربي، وتغلب عليه في الجولة الأخيرة من الدوري، ويتحمل الأوروغوياني فوساتي المدير الفني (المقال) الجزء الأكبر من الخسائر، بسبب التغييرات الواسعة التي يحدثها على الخريطة الأساسية من جولة لأخرى، وعدم اعتماده على نهج تكتيكي واضح، بالإضافة إلى تراجع أداء غالبية نجوم الفريق، بسبب تغيير مراكزهم المعتادة.

وتوقف رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الخامس، بعد الخسارة من الهلال في الجولة الماضية. وسيدخل الأهلي مواجهة هذا المساء تحت قيادة مدربه الوطني المؤقت يوسف عنبر، للبحث عن العلامة الكاملة التي ستضمن له البقاء في دائرة المنافسة على المركزين الثالث والرابع.

وتكمن قوة الأهلي في خط المقدمة، الذي يضم عمر السومة وديجانيني، و مهند عسيري إلى جانب استانسيو ، صانع الالعاب و تأكد غياب عبدالفتاح عسيري و حسين المقهوي و ياسر المسيلم بسبب الاصابات.

كما يستقر الأهلي على نهج فني واضح منذ عدة مباريات، ومن الصعوبة معرفة القائمة التي سيعتمد عليها، أو التكتيك الذي سينتهجه في هذه الجولة.