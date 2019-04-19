كاظم الساهر يبدأ حفلته في جدة بأغنية من كلمات تركي آل الشيخ

جدة(صدى):

انطلقت مساء امس الخميس ١٨ ابريل من جدة ” جولة القيصر كاظم الساهر ” ، الغنائية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في عدد من مدن المملكة ، تحت رعاية الهيئة العامة للترفية والهيئة العامة للثقافة .

وأقيم حفل جدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتنظيم من 360 Live ودعم بنش مارك، وهو سادس حفلات “jeddah live concert ”، وقدم الحفل مذيعة mbc الاعلامية أمنية الدعيق.

واعتلى المسرح النجم كاظم الساهر على أنغام أغنية ” ياكل العشق” وهي من كلمات سعادة المستشار الشيخ تركي آل الشيخ، وتفاعل الجمهور معه بالغناء من اللحظة التي بدء فيها بالغناء.

وقدم القيصر خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته التى تفاعل معها الحضور، منها اغنية ” زيديني عشقاً”، “مدرسة الحب”، “اكرهها”، و “هل عندك شكٌ”، والتي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة.

وشكر الساهر قبل أدائه لاخر اغنية على المسرح “مدرسة الحب” الفرقة الموسيقية بقيادة الأستاذ حسن خالد، ثم شكر الجمهور الحاضر، معبراً عن سعادته لوجوده ومشاركتهم الغناء معه.

يذكر أن الحفل شهد عدد من الفعاليات، حيث شارك عازف القانون السعودي شادي الأزهري بوصلة موسيقية وسط أجواء ربيعيه ساحرة.