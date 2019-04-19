” ميلنر ” عن مباراة فريقه أمام برشلونة: ليفربول يمكنه الفوز

طلال الغامدي(صدى):

قال جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في تصريحات صحفية له، أنه يثق بقدرة فريقه في الفوز على ” برشلونة ” الإسباني في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف في تصريحاته: ” يمكننا الفوز على برشلونة، لكننا ندرك أن الأمر سيصبح في غاية الصعوبة، لعبت هناك مرتين في أدوار خروج المغلوب مع مانشستر سيتي وحققنا نتيجة إيجابية، لذا فإن الأمل يحدوني في أن يساندني الحظ للمرة الثالثة ” .

وتابع ” ميلنز ” : ” إنه فريق عامر بالمواهب الفردية الكبيرة، كما أنه فريق كبير للغاية، سيكون الأمر في غاية الصعوبة ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا، لكن الأمر سيكون صعبًا عليهم أيضًا ” .

يُذكر أن ” ليفربول ” شقّ طريقه بسهولة لتجاوز بورتو ليبلغ الدور قبل النهائي، سيتوجه لنو كامب لخوض لقاء الذهاب في الأول من مايو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في أنفيلد بعدها بأسبوع في السابع من الشهر ذاته.