بالفيديو.. غرفة نوم عاملة منزلية تُثير استياء واسعا

نواف السالم(صدى):

أثار مقطع فيديو صورته عاملة منزلية لغرفة نومها في إحدى الدول الخليجية، موجة من الاستياء بسبب ضيقها وعدم صلاحيتها بأن تكون غرفة للنوم.

ويظهر في المقطع الذي جرى تداوله اليوم الجمعة على نطاق واسع، غرفة نوم العاملة، والتي تحتوي على دورة مياه في نفس المساحة التي لم تتجاوز المترين.

ولم تكشف العاملة عن الدولة التي تتواجد فيها، وسط مطالبات من متداوليه بالتحقيق فيه وإلزام الأسرة التي تعمل لديهم بتوفير مكان أدمي لها، نظراً لما تشكله هذه المقاطع من إساءة للدين الإسلامي.