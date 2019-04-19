شركة ” بي إيه إي سيستمز ” تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بي إيه إي سيستمز ” السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والطائف، والظهران، والجبيل ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:

. مراقب التسلح (الظهران).

. مهندس ميكانيكي/ كهربائي (الجبيل).

. مشرف التصنيع- التايفون (الطائف).

. مشرف متجر التسلح- التايفون (الطائف).

. مشرف فني كهربائي- المعدات الأرضية (الطائف).

. فني صيانة (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أبريل 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة التفاصيل والشروط عبر الرابط التالي: هنا