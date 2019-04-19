بالفيديو .. برلمانية جزائرية تبكي وتستغيث لأخذ حقها بعد محاولة تعريتها بالشارع
كشف مقطع فيديو عن تعرض نائبة برلمانية لمحاولة تعريتها وخلع حجابها في الشارع أثناء جولتها لتفقد معاناة المواطنين في أحد الأحياء .
وأظهر المقطع النائبة فوزية طهراوي دومة وهي تبكي بحرقة وتوجه نداء للمسئولين متهمة شاب ووالده من عائلة مترفة بمحاولة تعريتها ، واصفة إياهم بالطغاه المتجبرين ، مطالبة بحبسهما وأخذ ثأرها منهما .
كما دعت النائبة عبر فيسبوكالقضاة ونشطاء الحراك الشعبي، إلى المساعدة في أخذ حقها، مؤكدة أنها لن تسكت حتى إرجاع حقوقها .
وكانت الجزائر قد شهدت مظاهرات للجمعة السادسة على التوالي بتنحي الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، وتنظيم فترة انتقالية لا يشارك فيها رموز عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة .
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