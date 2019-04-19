بالفيديو .. برلمانية جزائرية تبكي وتستغيث لأخذ حقها بعد محاولة تعريتها بالشارع

الجزائر(صدى):

كشف مقطع فيديو عن تعرض نائبة برلمانية لمحاولة تعريتها وخلع حجابها في الشارع أثناء جولتها لتفقد معاناة المواطنين في أحد الأحياء .

وأظهر المقطع النائبة فوزية طهراوي دومة وهي تبكي بحرقة وتوجه نداء للمسئولين متهمة شاب ووالده من عائلة مترفة بمحاولة تعريتها ، واصفة إياهم بالطغاه المتجبرين ، مطالبة بحبسهما وأخذ ثأرها منهما .

كما دعت النائبة عبر فيسبوكالقضاة ونشطاء الحراك الشعبي، إلى المساعدة في أخذ حقها، مؤكدة أنها لن تسكت حتى إرجاع حقوقها .

وكانت الجزائر قد شهدت مظاهرات للجمعة السادسة على التوالي بتنحي الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، وتنظيم فترة انتقالية لا يشارك فيها رموز عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة .