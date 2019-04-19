بالصور.. بابا الفاتيكان يغسل أقدام السجناء ويقبلها

روما(صدى):

أبرزت بعض الصور بابا الفاتيكان ” فرنسيس الأول ” وهو يقوم بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا أمس الخميس بسجن في بلدة ” فاليتري ” جنوبي العاصمة الإيطالية روما.

وتحدث مع السجناء قائلاً: ” ينبغي للقوي أن يخدم الضعيف.. من يظن أنه الأقوى يجب عليه أن يخدم غيره، ينبغي لنا جميعًا أن نخدم بعضنا البعض ” .

تجدر الإشارة إلى أن البابوات السابقون اعتادوا إقامة طقس خميس العهد في واحدة من كبرى كاتدرائيات روما، حيث يغسلون أقدام 12 قسيسا.

إلا أن البابا فرنسيس نقله إلى أماكن احتجاز مثل ” السجون ومراكز المهاجرين ونزل المسنين ” ، وذلك للتأكيد على رمزيته.