جامعة ” المجمعة ” تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة ” المجمعة ” عن استمرار استقبال طلبات التقديم للعديد من التخصصات على درجة ” أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ” لعام 1440هـ، في جميع الكليات التابعة للجامعة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

– ضرورة الحصول على درجة الدكتوراه (PHD)من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

– ألا يقل المعدل عن تقدير جيد جدا في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

أما بالنسبة لطلب التقديم على وظيفة أستاذ وأستاذ مشارك، يجب أن يكون حصل على الرتبة العلمية من جامعة سعودية أو إحدى الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم.

وأشارت الجامعة لضرورة إرفاق وثائق التخرج لمرحلة البكالوريوس، الماجستير الدكتوراه مع المعادلة إذا كانت من خارج المملكة مع السجل الاكاديمي لجميع المراحل، واستيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا وينتهي التقديم في تاريخ 1440/12/29 هـ