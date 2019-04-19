بالفيديو.. عمدة حي يتنازل عن مشلحه لطالب في حفلة تخرج بالأحساء

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة مبادرة عمدة الحي في مدينة العيون بمحافظة الأحساء، بالتنازل عن ” مشلحه ” لطالب في حفل تخريج طلاب مدرسة ثانوية بالمدينة.

وظهر بالمقطع عمدة الحي حمد الحربي وهو يبادر وينهض من مكانه ليُلبس طالباً مشلحه؛ وذلك بعدما رأى أنه الوحيد بين الطلاب الذي لا يرتدي المشلح في الحفل.

وعن ذلك، قال ” الحربي ” لـ ” العربية . نت ” أن تصرفه كان لا إرادياً ولم يرد للطالب أن يشعر بالاختلاف عن زملائه، مبينًا أن إدارة المدرسة شكرته وأعادت له المشلح في اليوم التالي.