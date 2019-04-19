رغم تناولهم الفياجرا.. فريق أرجنتيني يخسر على ارتفاع 3 متر

نواف السالم(صدى):

لم يتمكن الفريق الأرجنتيني ” يونيون دي سنتافي ” في تحقيق النتيجة المرجوة خلال مباراة كرة قدم، رغم تناول لاعبيه حبوب ” الفياجرا ” التي تستخدم عادة لتحفيز الأداء الجنسي لدى الرجال.

وعن التفاصيل، تناول لاعبو فريق يونيون دي سنتافي حبوب الفياجرا قبل خوض مباراة مع إندبندينتي دي فال الإكوادوري، في إطار بطولة كوبا سود أميركانا في أميركا الجنوبية.

حيث نصح طبيب الفريق الأرجنتيني لاعبيه بتناول الفياجرا، حتى يساعدهم العقار على تقديم أداء أفضل في منطقة ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 3 آلاف متر.

وعن ذلك، قال طبيب الفريق أن سببين بارزين أثرا على اللاعبين في العلو المرتفع أولهما نقص الأكسجين، لذلك يسمح للاعبين باستخدام أنانيب الأكسجين قبل المباراة وبين الشوطين.

أما السبب الثاني فهو انخفاض الضغط الجوي في الأماكن المرتفعة؛ مما يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية حول الرئة وعرقلة تدفق الدم لحمل الأكسجين وتفريغ ثاني أكسيد الكربون.

فيما ذكر الطبيب أن تناول الفياجرا يساعد على توسيع الأوعية الدموية حول الرئة، مبينا أنها ليست عقارا ممنوعا في المنافسات الرياضية.