رونالدو وميسي يتسببان في عملية سطو على مركز شرطة في كينيا

ماجد محمد(صدى):

شهدت أحد مراكز الشرطة الكينية عملية سطو على مخزن الأسلحة وتفريغه تماماً من السلاح ، بعد ان استغل اللصوص انشغال عناصر الشرطة بمتابعة مبارتي النجمين رونالدو وميسي .

وتفصيلاً فقد لاحظ اللصوص ان مركز الشرطة غير خاضع للحراسة بعد ان ذهب الجميع لمركز تجاري بجوار مركز الشرطة بمنطقة ناندي لمتابعة مبارتي برشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي ضد أياكس أمستردام الهولندي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لمتابعة النجمين ميسي ورونالدو .

وقالت الشرطة في بيان لها أن جميع العناصر غادروا أماكنهم وذهبوا لمشاهدة المباراة، ولما عادوا وجدوا أن باب غرفة السلاح قد تم كسره .

كما اعلنت عن التحقيق في الحادث لإلقاء القبض على اللصوص واسترجاع قطع السلاح والزخيرة ، فيما لم توضح إذا كان سيتم معاقبة عناصر الشرطة أم لا .