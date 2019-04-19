شركة ” هيلتون ” تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض ومكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” هيلتون ” للفنادق والمنتجعات والضيافة عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من ” الرياض، ومكة المكرمة ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة ستكون وفقآ للمسميات التالية:

. مسؤول دعم عمليات الضيافة (مكة المكرمة).

. رئيس خدمة الضيوف (مكة المكرمة).

. شيف/ طاهي حفلات (مكة المكرمة).

. مشرف خدمات الغرف (مكة المكرمة).

. مدير الحسابات- المبيعات (الرياض).

. فني كهرباء (مكة المكرمة).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 إبريل 2019م.

ودعت الشراكة الراغبين في اللالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل عبر الرابط التالي: هنا