” مؤسسة النقد ” تمنح 13 وكيلاً مصرفياً رخصاً لمزاولة العمل في المملكة

علي القحطاني(صدى):

ذكر مؤسسة النقد العربي السعودي أنها 13 وكيلاً مصرفياً تراخيص للعمل في المملكة، مضيفة أن هناك أربعة طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة النشاط، من بينها طلبات محلية، قيد الدراسة.

وقال محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي في تصريحات خلال تدشينه البنك العراقي التجاري مؤخراً بحضور وزير المالية العراقي، إن هذه الوكالات تباشر العمل حالياً بموجب التنظيم الجديد الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وفي سياق متصل أكد الخليفي أن نشاط البنوك الرقمية جديد على المستوى الدولي والمحلي، ويحتاج إلى المزيد من المتابعة.

ولفت أن الطلب الموجود لدى مؤسسة النقد لا يزال قائماً وتجري دراسته بالتعاون مع مقدم الطلب ومن المتوقع النظر فيه قريباً.