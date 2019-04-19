شركة ” معادن ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعدين العربية السعودية “ معادن ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ورأس الخير.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس صيانة.

. فني ثاني أجهزة- الصيانة.

. مهندس- التفتيش.

. أخصائي الضرائب- الحسابات.

. أخصائي أول- رقمي.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أبريل 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا