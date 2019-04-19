صدور تراخيص بافتتاح 11 مدرسة لتعليم القيادة للنساء

نايف السالم(صدى):

أبدى مختص في مجال السلامة المرورية، توقعاته بأن يرتفع عدد الحاصلات على رخص قيادة في المملكة من 75 ألف سيدة حالياً إلى 100 ألف بنهاية العام الجاري.

وعن ذلك، صرح رئيس مجموعة ” المستشارون ” المتخصصة في برامج السلامة المرورية المهندس رامي يغمور، بأن مدرستين لتعليم القيادة ستُفتتحان بالدمام ونجران خلال شهر.

كما ستفتتح مدرسة بالأحساء قبل نهاية العام، كما صدرت تراخيص لافتتاح 11 مدرسة لتعليم القيادة.

وعن أماكن تواجد المدارس الجديدة، كشف أنها ستكون في كلٍّ من جامعة ” جدة، وجامعة الطائف، وجامعة الباحة، والأحساء، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وعسير، ومكة المكرمة، والمدينة ” .