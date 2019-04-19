بالفيديو .. إمارة مكة تعلن تشغيل مطار الملك عبد العزيز الجديد بالكامل قبل نهاية 2019
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بالكامل قبل نهاية العام الجاري 2019 ، بإجمالي 24 وجهة .
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لنائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان للمطار ، إذ اكد انه من المتوقع بعد التشغيل الكامل أن يصل عدد الركاب اسبوعياً إلى 147.2الف راكب ، كما سيصل عدد الرحلات إلى 1158 رحلة اسبوعياً .
وأضاف ان المطار سيشمل فندق مكون من 3 طوابق ويحوي 120 غرفة و81 مصلي ونظام مطور لنقل الأمتعة ، ومساحات خضراء داخل الصالات تصل إلى 18 الف م2 .
وكان المطار قد تم افتتاحه بشكل تجريبي خلال العام الماضي إلى 20 وجهة ، ووصل عدد رحلاته إلى 5218 رحلة بإجمالي 542.7 راكب .
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