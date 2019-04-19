بالفيديو .. إمارة مكة تعلن تشغيل مطار الملك عبد العزيز الجديد بالكامل قبل نهاية 2019

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بالكامل قبل نهاية العام الجاري 2019 ، بإجمالي 24 وجهة .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لنائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان للمطار ، إذ اكد انه من المتوقع بعد التشغيل الكامل أن يصل عدد الركاب اسبوعياً إلى 147.2الف راكب ، كما سيصل عدد الرحلات إلى 1158 رحلة اسبوعياً .

وأضاف ان المطار سيشمل فندق مكون من 3 طوابق ويحوي 120 غرفة و81 مصلي ونظام مطور لنقل الأمتعة ، ومساحات خضراء داخل الصالات تصل إلى 18 الف م2 .

وكان المطار قد تم افتتاحه بشكل تجريبي خلال العام الماضي إلى 20 وجهة ، ووصل عدد رحلاته إلى 5218 رحلة بإجمالي 542.7 راكب .