تحذير للآباء.. التليفزيون يعرض أطفالكم لمشكلات سلوكية 

أوتاوا(صدى):

أظهرت الأبحاث أن الأطفال قبل سن المدرسة الذين يقضون أكثر من ساعتين في اليوم أمام الشاشة هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات سلوكية.

وطبق علماء من جامعة ألبرتا الكندية، على حوالي 3500 طفل اعتادوا على الجلوس أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر والهاتف لمدة تفوق 120 دقيقة يومياً.

واتضح أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة باضطرابات فرط النشاط بنسبة سبعة أضعاف مقارنة مع الأطفال الذين يجلسون أمام الشاشات لفترة أقل من ساعتين، ناصحين الآباء بفرض رقابة على ما يشاهده الأطفال والحد من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

ومن جانبه، أبان المؤلف الرئيسي للدراسة بيوش ماندهاني: ” وجدنا بأن الأطفال الذين يفرطون في التعامل مع ألعاب الفيديو، والجلوس أمام شاشات التلفزيون والهاتف، هم أكثر عرضة للإصابات بإضرابات سلوكية مثل فرط النشاط في سن الخامسة “.