أنجيليا جولي وبراد بيت يعيدان المياه إلى مجاريها
على الرغم من قرار المحكمة العليا بلوس انجلوس الأسبوع الماضي القاضي بإنفصال النجمين العالميين برادبيت وانجليا جولي بعد سجال بالمحاكم منذ عام 2016 ، إلا ان مصادر مقربة من الزوجين اكدت انهما من الممكن ان يتراجعا عن قرار الإنفصال الذي صدم الجميع ، خاصة بعد ظهورهما معاً في اكثر من مناسبة .
وكانت المحكمة قد قررت عودة اسم النجمة العالمية انجيليا إلى ” جولي ” فقط بدلاً من “جولي بيت ” ، ومع ذلك يتردد انها تريد إحياء علاقتها مع براد بيت خاصة ًوان قرار المحكمة ليس حكم نهائي .
الجدير بالذكر أن النجمين ظلا في علاقة حب لمدة 10 سنوات ثم تزوجا في في 2014 ، لتتقدم انجيليا بطلب الطلاق في 2016 دون معرفة الأسباب ، إلا ان البعض قد شاهد برادبيت وهو يتحدث بعصبية وفقد السيطرة على نفسه مع ابنه مادوكس في إحدى الرحلات الجوية ويُعتقد ان هذا الموقف احد الأسباب .
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