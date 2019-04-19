أنجيليا جولي وبراد بيت يعيدان المياه إلى مجاريها

واشنطن(صدى):

على الرغم من قرار المحكمة العليا بلوس انجلوس الأسبوع الماضي القاضي بإنفصال النجمين العالميين برادبيت وانجليا جولي بعد سجال بالمحاكم منذ عام 2016 ، إلا ان مصادر مقربة من الزوجين اكدت انهما من الممكن ان يتراجعا عن قرار الإنفصال الذي صدم الجميع ، خاصة بعد ظهورهما معاً في اكثر من مناسبة .

وكانت المحكمة قد قررت عودة اسم النجمة العالمية انجيليا إلى ” جولي ” فقط بدلاً من “جولي بيت ” ، ومع ذلك يتردد انها تريد إحياء علاقتها مع براد بيت خاصة ًوان قرار المحكمة ليس حكم نهائي .

الجدير بالذكر أن النجمين ظلا في علاقة حب لمدة 10 سنوات ثم تزوجا في في 2014 ، لتتقدم انجيليا بطلب الطلاق في 2016 دون معرفة الأسباب ، إلا ان البعض قد شاهد برادبيت وهو يتحدث بعصبية وفقد السيطرة على نفسه مع ابنه مادوكس في إحدى الرحلات الجوية ويُعتقد ان هذا الموقف احد الأسباب .