” فني ” يسعف مصابين بحادث مروري على جسر الملك فهد

نايف السالم(صدى):

أقدم فني إسعاف يدعى صالح اليامي على تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمصابين في حـادثة مرورية، وقعت في الجانب البحريني من جسر الملك فهد.

وعن التفاصيل، كان ” اليامي ” في طريق عودته من للبحرين ليصادف حادثاً مرورياً على الجسر.

حيث قام بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية، ونجح في استخراج المصابين من المركبة.

وعن ذلك، كرم المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الشرقية وليد السعدون، صالح اليامي أمس الخميس، كما سلمه شهادة شكر وتقدير وهدية تقديرية للعمل الإنساني الذي قام به لإنقاذ المصابين.